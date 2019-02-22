Депутат рассказал, как США помогли Крыму вернуться в «родную гавань»

Госпереворот в Киеве в 2014 году, который координировался США, ускорил возвращение Крыма в состав России. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Между тем, Киев в результате этих событий получил одни потери.

«Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращение на историческую родину в Россию», — сказал парламентарий РИА Новости.

По мнению Шеремета, Крым все равно стал бы российским, однако для этого понадобилось бы длительное время.

«Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань», — цитирует Шеремета «ФедералПресс».

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