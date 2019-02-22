Пятница
22 февраля
USD 65.54
EUR 74.3
Горячие новости

Депутат рассказал, как США помогли Крыму вернуться в «родную гавань»

22 Февраля 2019 в 12:12
Депутат рассказал, как США помогли Крыму вернуться в «родную гавань»

Госпереворот в Киеве в 2014 году, который координировался США, ускорил возвращение Крыма в состав России. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Между тем, Киев в результате этих событий получил одни потери.

«Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращение на историческую родину в Россию», — сказал парламентарий РИА Новости.

По мнению Шеремета, Крым все равно стал бы российским, однако для этого понадобилось бы длительное время.

«Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань», — цитирует Шеремета «ФедералПресс».

Массовые акции протеста привели к смене власти на Украине в феврале 2014 года, новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины, пишут «Известия».

Ранее в эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал, как президент Украины Петр Порошенко пытается переписать историю событий во время Майдана. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.