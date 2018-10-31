Депутат Рады заявил о катастрофе в экономике Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации в экономике страны. В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что внешний долг Украины на конец августа составлял 47,5 млрд долларов. По словам депутата, в целом сума внешнего и внутреннего долга приблизилась к 75 млрд долларов.

Рабинович отметил, что по проекту бюджета страны на 2019 год, основная часть средств будет направлена на погашение задолженностей перед другими странами, передает Ura.ru.

Украинский парламентарий добавил, что для этого «должны пахать и пахать» все граждане страны, включая детей и внуков.

Кроме того, украинский депутат отметил и повышение тарифов на газ для населения по требованию МВФ, и подорожание коммунальных услуг, сообщают argumenti.ru. Первое повышение стоимости намечено на 1 ноября.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как сегодня власти жестко подавят любой протест.