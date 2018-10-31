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Депутат Рады заявил о катастрофе в экономике Украины

31 Октября 2018 в 09:55
Депутат Рады заявил о катастрофе в экономике Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации в экономике страны. В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что внешний долг Украины на конец августа составлял 47,5 млрд долларов. По словам депутата, в целом сума внешнего и внутреннего долга приблизилась к 75 млрд долларов.

Рабинович отметил, что по проекту бюджета страны на 2019 год, основная часть средств будет направлена на погашение задолженностей перед другими странами, передает Ura.ru.

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Украинский парламентарий добавил, что для этого «должны пахать и пахать» все граждане страны, включая детей и внуков.

Кроме того, украинский депутат отметил и повышение тарифов на газ для населения по требованию МВФ, и подорожание коммунальных услуг, сообщают argumenti.ru. Первое повышение стоимости намечено на 1 ноября.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как сегодня власти жестко подавят любой протест.  

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