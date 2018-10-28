Депутат Рады Черновол призвала «взрывать российские арсеналы»

Депутат Верховной Рады Татьяна Черновой в эфире украинского телевидения призвала взрывать военные склады в России. По ее словам, это будет ответными мерами на постоянные инциденты на украинских военных складах.

«Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — заявила Черновол, слова которой приводит Газета.ру

Развить мысль ей не дали другие участники ток-шоу, заявив, что такими разговорами можно спровоцировать войну.

В Госдуме слова Черновол назвали подстрекательством. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT заявил, что всегда что-то начинает загораться там, «где нечисто и воруют деньги».

«Склады боеприпасов — это вещь универсальная. Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали всё на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», — сказал Шерин.

Депутат добавил, что таких деятелей как Черновол, нужно «ловить за язык». Парламентарий призвал Генпрокуратуру РФ рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении украинского депутата.

Накануне глава «Нафтогаза» заявил о крахе украинской экономики. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал это замечание справедливым.