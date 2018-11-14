Депутат предложил заменить Ленина в Мавзолее копией

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вместо мумии Владимира Ленина в Мавзолее разместить ее копию. Парламентарий считает, что само же тело вождя пролетариата нужно захоронить, как Ленин и завещал. Свое предложение Петров направил в правительство РФ, сообщает RT.

Автор обращения отметил, что произвести захоронение лучше всего в 2024 году, в год 100-летия смерти Владимира Ленина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал депутата Петрова провокатором и заявил, что не допустит замены тела вождя.