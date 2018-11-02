Депутат предложил упразднить пенсии в России

Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский считает, что пенсию по старости в России необходимо отменить. С таким предложением парламентарий выступил на своей странице в Facebook. По мнению депутата, также нужно отменить понятие «пенсионный возраст», саму структуру Пенсионный фонд, пишет газета «Коммерсант».

Петровский также сказал, что каждый человек самостоятельно должен определять, сколько лет ему работать и на что жить, перестав работать. Депутат считает, что пенсии по старости должны получать лишь те, кто получил это право, работая в СССР.