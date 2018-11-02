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Депутат предложил упразднить пенсии в России

2 Ноября 2018 в 15:20
Депутат предложил упразднить пенсии в России

Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский считает, что пенсию по старости в России необходимо отменить. С таким предложением парламентарий выступил на своей странице в Facebook. По мнению депутата, также нужно отменить понятие «пенсионный возраст», саму структуру Пенсионный фонд, пишет газета «Коммерсант».

Петровский также сказал, что каждый человек самостоятельно должен определять, сколько лет ему работать и на что жить, перестав работать. Депутат считает, что пенсии по старости должны получать лишь те, кто получил это право, работая в СССР.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН научил россиян «правильно копить на пенсию».
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