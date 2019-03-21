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Депутат, обозвавший пенсионеров «тунеядцами и алкашами», потерял полномочия

21 Марта 2019 в 13:25
Депутат, обозвавший пенсионеров «тунеядцами и алкашами», потерял полномочия

Волгоградская областная дума сняла полномочия с депутата Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соцсетях ранее было выложено видео с заседания Волгоградской областной думы, на котором депутаты обсуждали проект федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Член фракции партии «Единая Россия» Набиев заявил, что маленькую пенсию получают одни «тунеядцы и алкаши».

После того, как выступление парламентария вызвало общественное возмущение, он был исключен из партии.

14 марта Гасан Набиев попросил о досрочном сложении своих депутатских полномочий. Сегодня заявление было одобрено региональным парламентом.

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко рассказал НСН, почему в последнее время представители власти вынуждены осторожнее формулировать свои мысли.  

 

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