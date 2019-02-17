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Демократы США ищут новые способы обязать Трампа рассекретить переговоры с Путиным

17 Февраля 2019 в 11:00
Демократы США ищут новые способы обязать Трампа рассекретить переговоры с Путиным

Члены Демократической партии США планируют применить юридические нормы, чтобы обязать президента Дональда Трампа раскрыть темы его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию сообщило издание Politico.

Председатель комитета по разведке в Палате представителей Адам Шиффа Шифф отметил, что консультируется с советником по правовым вопросам Дугласом Леттером о том, какие юридические нормы в отношение Дональда Трампа помогли бы обязать администрацию президента предоставить материалы переговоров американского и российского лидеров.

«Я встретился с главным юрисконсультом, чтобы обсудить это и определить лучший способ, который позволит узнать, что происходило на этих личных встречах — будь то запрос показаний переводчика, заметки переводчика или другие средства», — цитируют Известия слова Шиффа.

Напомним, в середине января в Конгрессе США возникла идея пригласить на беседу переводчиков встреч Путина и Трампа. В комитетах по разведке и по иностранным делам жалуются, что не имеют детальной информации о темах переговоров двух президентов, предъявляя обвинения Дональду Трампу в том, что он скрыл от своей администрации подробности общения с Владимиром Путиным.

Позже газета Financial Times сообщила, что во время мероприятия на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года Трамп несколько минут разговаривал с Путиным без своего переводчика и стенографиста. Бывший советник президента России Владимир Шевченко в беседе с НСН рассказал, что переводчик обязательно должен быть во время официального переговорного процесса лидеров стран.

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