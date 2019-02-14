Демократы ополчились на переводчика Трампа на встрече с Путиным

Конгрессмены-демократы рассматривают возможность вызова на допрос переводчика президента США Дональда Трампа, работавшего на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июле 2018 года в Хельсинки, сообщает НСН.

Как отмечает Inquisitr, демократы, имеющие в этом году большинство в Палате представителей, работают над «агрессивным» планом расследовать дела Дональда Трампа сразу по нескольким фронтам. Как минимум три комитета нижней палаты вовлечены в этот процесс: комитет по разведке, по финансам и по международным делам, пишет Axios.

«Демократы рассматривают способы выяснить, что было сказано в личной встрече Трампа и Путина. Это может быть ордер на заметки, сделанные на встрече, или повестка для переводчика, или другие шаги», — сообщил портал.

Напомним, что во время саммита лидеров России и США в Хельсинки в июле прошлого года Путин и Трамп провели двухчасовые переговоры только в присутствии переводчиков. Позже американский лидер поделился лишь общими темами, которые обсуждались, но отказался раскрывать детальное содержание беседы.

Примечательно, что на совместной пресс-конференции после переговоров, Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в американские выборы, о чем ранее заявили американские спецслужбы.

В начале января 2019 года газета The Washington Post сообщила, что Трамп предпринял экстраординарные меры для неразглашения деталей встречи даже для своей администрации, в том числе конфисковав заметки переводчика и потребовав, чтобы никакой информации не было передано другим представителям власти.

Позже газета Financial Times сообщила, что во время мероприятия на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года Трамп несколько минут разговаривал с Путиным без своего переводчика и стенографиста. Бывший советник президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что переводчик обязательно должен быть во время официального переговорного процесса лидеров стран.