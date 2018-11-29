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Дело возбудили против болельщика, выбежавшего на поле

29 Ноября 2018 в 21:58
Дело возбудили против болельщика, выбежавшего на поле

Полиция составила административный протокол по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в отношении мужчины, выбежавшего на поле во время матча футбольной Лиги Европы УЕФА «Спартак» - «Рапид» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

По данной статье нарушителю грозит административный штраф или административный арест.

Ранее НСН сообщала, во время матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» выбежавший на поле болельщик напал на футболиста Дениса Глушакова. Игрок хотел дать сдачи, но не успел. Стюарды быстро увели нарушителя с поля. «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 1:2.

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