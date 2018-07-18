Daily Mail: Скрипалей отравили шесть российских разведчиков

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравила в Солсбери группа из шести российских разведчиков. Во главе отравителей стояла женщина. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Источник британского издания опирается на слова Мэтью Роули, брата Чарли Роули из Эймсбери, который находится в больнице после отравления веществом «Новичок». Мэтью сообщил, что брат и его подруга, которая скончалась от отравления 9 июля, нашли в парке лосьон для бритья или флакон от духов. В этих емкостях якобы и находилось нервно-паралитическое вещество.

По словам источника Daily Mail, наличие флакона для духов подкрепляет версию о том, что в группу отравителей входила женщина и играла в ней ключевую роль. Издание утверждает, что Скрипалей отравили те же люди.