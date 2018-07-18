Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

Daily Mail: Скрипалей отравили шесть российских разведчиков

18 Июля 2018 в 10:11
Daily Mail: Скрипалей отравили шесть российских разведчиков

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравила в Солсбери группа из шести российских разведчиков. Во главе отравителей стояла женщина. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Источник британского издания опирается на слова Мэтью Роули, брата Чарли Роули из Эймсбери, который находится в больнице после отравления веществом «Новичок». Мэтью сообщил, что брат и его подруга, которая скончалась от отравления 9 июля, нашли в парке лосьон для бритья или флакон от духов. В этих емкостях якобы и находилось нервно-паралитическое вещество.

По словам источника Daily Mail, наличие флакона для духов подкрепляет версию о том, что в группу отравителей входила женщина и играла в ней ключевую роль. Издание утверждает, что Скрипалей отравили те же люди.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.