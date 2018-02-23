Пятница
23 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Дацюк: Было важно забить чехам первыми

23 Февраля 2018 в 14:47
Дацюк: Было важно забить чехам первыми

Капитан российской хоккейной сборной Павел Дацюк после полуфинала с чехами рассказал журналистам, как проходила игра и что для нашей команды было самым важным.

По словам российского хоккеиста, встреча с чехами с первой до последней минуты проходила с большим напряжением.

«Было важно забить первыми». – сказал Дацюк, слова которого приводит Газета.ру

Спортсмен отметил, что чехи играли хорошо, «показали быстрый комбинационный хоккей», концентрированный на контратаки. При этом у них было не так много моментов для реализации голов, которые блестяще отражал голкипер россиян Василий Кошечкин.

«У нас будет некоторое время, будем восстанавливаться к финалу. Самая важная игра впереди», — заявил Дацюк.

В пятницу, 23 февраля, хоккейная дружина Олега Знарка впервые за 20 лет вышла в олимпийский финал. Как заявил в эфире НСН экс-наставник российской сборной Вячеслав Быков, соперниками «Красной машины», с большой вероятностью, станут канадцы.

Матч второго олимпийского полуфинала Канада-Германия стартует в Пхенчхане в 15.10 мск.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.