Дацюк: Было важно забить чехам первыми

Капитан российской хоккейной сборной Павел Дацюк после полуфинала с чехами рассказал журналистам, как проходила игра и что для нашей команды было самым важным.

По словам российского хоккеиста, встреча с чехами с первой до последней минуты проходила с большим напряжением.

«Было важно забить первыми». – сказал Дацюк, слова которого приводит Газета.ру

Спортсмен отметил, что чехи играли хорошо, «показали быстрый комбинационный хоккей», концентрированный на контратаки. При этом у них было не так много моментов для реализации голов, которые блестяще отражал голкипер россиян Василий Кошечкин.

«У нас будет некоторое время, будем восстанавливаться к финалу. Самая важная игра впереди», — заявил Дацюк.

В пятницу, 23 февраля, хоккейная дружина Олега Знарка впервые за 20 лет вышла в олимпийский финал. Как заявил в эфире НСН экс-наставник российской сборной Вячеслав Быков, соперниками «Красной машины», с большой вероятностью, станут канадцы.

Матч второго олимпийского полуфинала Канада-Германия стартует в Пхенчхане в 15.10 мск.