Cыщик–любитель заявил об обнаружении на картах обломков самолета Boeing 777

Мужчин якобы разглядел контуры затонувшего воздушного судна в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы.
Эксперт в сфере авиационной безопасности подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может находиться MH370.
В свою очередь Утро.ру ссылается на мнение специалиста по телекоммуникациям Пола Фрэнкса, который утверждает, что лайнер в море не падал. Как минимум, у 19 погибших еще в течение суток работал телефон.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов после падения учебного самолета Л-39 рассказал НСН, как летчики смогут выжить до того, как их найдут.