Четверг
25 октября
USD 65.63
EUR 75.08
Горячие новости

Cыщик–любитель заявил об обнаружении на картах обломков самолета Boeing 777

25 Октября 2018 в 08:52
Cыщик–любитель заявил об обнаружении на картах обломков самолета Boeing 777
Очередной сыщик–любитель, теперь из Великобритании, заявил, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777, летевший рейсом «Малазийских авиалиний». Напомним, он пропал с радаров в марте 2014 года.

Мужчин якобы разглядел контуры затонувшего воздушного судна в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы.

Эксперт в сфере авиационной безопасности подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может находиться MH370.

В свою очередь Утро.ру ссылается на мнение специалиста по телекоммуникациям Пола Фрэнкса, который утверждает, что лайнер в море не падал. Как минимум, у 19 погибших еще в течение суток работал телефон.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов после падения учебного самолета Л-39 рассказал НСН, как летчики смогут выжить до того, как их найдут.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.