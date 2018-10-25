Cыщик–любитель заявил об обнаружении на картах обломков самолета Boeing 777

Очередной сыщик–любитель, теперь из Великобритании, заявил, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777, летевший рейсом «Малазийских авиалиний». Напомним, он пропал с радаров в марте 2014 года.

Мужчин якобы разглядел контуры затонувшего воздушного судна в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы.

Эксперт в сфере авиационной безопасности подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может находиться MH370.

В свою очередь Утро.ру ссылается на мнение специалиста по телекоммуникациям Пола Фрэнкса, который утверждает, что лайнер в море не падал. Как минимум, у 19 погибших еще в течение суток работал телефон.