Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

ЦРУ заподозрило Россию в подмене спорной крылатой ракеты

19 Февраля 2019 в 09:21
ЦРУ заподозрило Россию в подмене спорной крылатой ракеты

Россия во время брифинга, который был организован для зарубежных представителей, представила не нарушающую ДРСМД крылатую ракету 9М729, а какую-то «другую». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Daily Beast. В ЦРУ заподозрили подмену из-за размера транспортно-пускового контейнера продемонстрированной ракеты - он был недостаточно большим. Помимо этого, в американской разведке считают, что для ракеты 9М729 якобы используется другая пусковая установка, передает Ura.ru.

Также в ЦРУ заявили, что во время брифинга Россия «почти ничего не представила в поддержку своих заявлений», пишет «Газета.ру».

Ранее эксперты рассказали НСН, что ДРСМД еще можно спасти, несмотря на выход США и зеркальный ответ РФ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.