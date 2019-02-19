ЦРУ заподозрило Россию в подмене спорной крылатой ракеты

Россия во время брифинга, который был организован для зарубежных представителей, представила не нарушающую ДРСМД крылатую ракету 9М729, а какую-то «другую». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Daily Beast. В ЦРУ заподозрили подмену из-за размера транспортно-пускового контейнера продемонстрированной ракеты - он был недостаточно большим. Помимо этого, в американской разведке считают, что для ракеты 9М729 якобы используется другая пусковая установка, передает Ura.ru.

Также в ЦРУ заявили, что во время брифинга Россия «почти ничего не представила в поддержку своих заявлений», пишет «Газета.ру».

Ранее эксперты рассказали НСН, что ДРСМД еще можно спасти, несмотря на выход США и зеркальный ответ РФ.