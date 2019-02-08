ДРСМД можно спасти? Обоюдный выход из договора возобновил переговоры

Эксперты рассказали НСН, что ДРСМД еще можно спасти, несмотря на выход США и зеркальный ответ РФ.

В США ответили на предложение Минобороны РФ уничтожить американское вооружение, нарушающее, по мнению Москвы, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, речь идет об установках Mk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Томагавк», а также ракетах-мишенях и беспилотниках, подпадающих под предусмотренный в ДРСМД термин «крылатая ракета наземного базирования».

В свою очередь, заместитель госсекретаря Штатов Андреа Томпсон заявила в эфире телеканала PBS, что американская сторона предоставила России разведданные, демонстрирующие, что эти системы соответствуют ДРСМД. Она добавила, что Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе. Также Томпсон подчеркнула, что Договор нарушает Россия, в частности разработкой ракеты 9М729, и что соответствующая информация и разведданые были также предоставлены российской стороне.

Примечательно, что заявление Минобороны РФ о том, что США уже в течение нескольких лет нарушают ДРСМД, прозвучало спустя несколько дней после того, как обе стороны заявили о приостановке своего участия в соглашении и начале процедуры выхода из него. Возможно, Соединенные Штаты, выступившие инициаторами, еще передумают, заявил в беседе с НСН действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин, который в качестве эксперта принимал участие в подготовке договора о ликвидации РСМД.

«Может быть, под давлением ведущих европейских лидеров США еще и передумают и приостановят свой выход из договора. Это возможная перспектива, хотя вероятность у нее небольшая. Но ни о каких угрозах сейчас говорить нет необходимости. Угрозы могут случиться, если американцы действительно начнут что-то поставлять в Европу, но пока у них нет для этого никакого технического задела. <…> Американцы считают, что мы нарушили договор и поэтому выходят из него. Я думаю, что в этой обстановке нужно сохранять полнейшее спокойствие пока что. Никаких активных действий кроме заявлений не предпринимать. Все может еще быть», — заявил Дворкин.Стоит отметить, что со стороны европейских стран уже были попытки спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между Москвой и Вашингтоном более 30 лет назад. Так, например, представители бундестага ФРГ предложили российским властям переместить ракеты типа 9М729 за Уральские горы. В случае, если Москва примет предложение бундестага, США позволят России проверить ракеты-перехватчики в Румынии, заявили в Германии.отметил в беседе с, что это может быть одним из выходов в сложившейся ситуации приостановки действия договора.

«Пусть Россия получит доступ к установкам США в Румынии, а европейские инспектора следят за тем, что делает Россия. Это нормальный путь, чтобы выстроить доверие. Так и было в конце “холодной войны”. Такое доверие было выстроено. Сейчас, при наличии современных средств разведки, инспекторы вряд ли узнают что-то новое. Подобное решение – правильный политический шаг. Но судя по реакции американского конгресса, есть большие сомнения в том, что США согласится на подобное предложение. Хотя 30-40 лет назад благодаря его реализации была достигнута международная разрядка и началось разоружение», — отметил собеседник агентства.Ранеерассказал, что вернуть США к переговорам по ДРСМД сможет только мега-оружие.