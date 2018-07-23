Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

ЦИК получила заявку на проведение референдума о пенсионной реформе

23 Июля 2018 в 14:47
ЦИК получила заявку на проведение референдума о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия получила документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионной системы. Как рассказала «Интерфаксу» секретарь комиссии Майя Гришина, бумаги уже находятся в работе, но дата рассмотрения пока не определена. При этом в ЦИК уточнили, что заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время.

По закону комиссия на открытом заседании должна рассмотреть возможность проведения референдума в течение 10 дней с момента получения запроса.

Ранее агенство Ura.ru писало, что по мнению юриста Александра Зорина, референдум по вопросу об изменении пенсионной системы провести технически невозможно.

Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что на плечах российских женщин, помимо работы, лежит также забота о семье, и дополнительные 8 лет , которые они должны будут трудиться, это слишком много. 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.