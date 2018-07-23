ЦИК получила заявку на проведение референдума о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия получила документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионной системы. Как рассказала «Интерфаксу» секретарь комиссии Майя Гришина, бумаги уже находятся в работе, но дата рассмотрения пока не определена. При этом в ЦИК уточнили, что заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время.

По закону комиссия на открытом заседании должна рассмотреть возможность проведения референдума в течение 10 дней с момента получения запроса.

Ранее агенство Ura.ru писало, что по мнению юриста Александра Зорина, референдум по вопросу об изменении пенсионной системы провести технически невозможно.

Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что на плечах российских женщин, помимо работы, лежит также забота о семье, и дополнительные 8 лет , которые они должны будут трудиться, это слишком много.