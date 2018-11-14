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ЦИК Грузии подвел итоги выборов президента страны

14 Ноября 2018 в 23:19
ЦИК Грузии подвел итоги выборов президента страны

Центризбирком Грузии обнародовал окончательные итоги первого тура выборов президента страны и принял решение о проведении 28 ноября второго тура голосования.

Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Зурабишвили получила в первом туре 38,64% голосов, Вашадзе - 37,74%.

Как ранее сообщала НСН, выборы президента в Грузии в 2018 году – это последние выборы главы государства путём прямого всенародного голосования. В рамках проводимой в стране конституционной реформы, государство переходит к парламентской республике. Это означает, что в 2023 году нового главу Грузии выберет парламент и представители регионов.

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