Чубайс заявил о выполнении миссии

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что его компания полностью компенсировала государству затраты на свое создание.

Корпорация появилась в 2011 году после реорганизации компании «Российская корпорация нанотехнологий».

«[Госкорпорация] заплатила в бюджет 132,4 миллиарда рублей… С этого года все затраты государства на создание Роснано возвращены», — заявил Чубайс.

Он добавил, что «миссия Роснано полностью выполнена и будет выполняться», сообщает РИА ФАН.

Ранее Анатолий Чубайс рассказал президенту Владимиру Путину о рекордной прибыли «Роснано». Директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин рассказал НСН, о чем умолчал бывший министр финансов РФ.