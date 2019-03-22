Пятница
22 марта
USD 63.74
EUR 72.79
Горячие новости

Чубайс заявил о выполнении миссии

22 Марта 2019 в 18:06
Чубайс заявил о выполнении миссии

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что его компания полностью компенсировала государству затраты на свое создание.

Корпорация появилась в 2011 году после реорганизации компании «Российская корпорация нанотехнологий».

«[Госкорпорация] заплатила в бюджет 132,4 миллиарда рублей… С этого года все затраты государства на создание Роснано возвращены», — заявил Чубайс.

Он добавил, что «миссия Роснано полностью выполнена и будет выполняться», сообщает РИА ФАН.

Ранее Анатолий Чубайс рассказал президенту Владимиру Путину о рекордной прибыли «Роснано». Директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин рассказал НСН, о чем умолчал бывший министр финансов РФ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.