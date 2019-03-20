Чубайса назвали вероятным преемником Путина

Директор Института проблем глобализации в эфире НСН предположил, что нынешний глава «Роснано» способен продолжать свою убыточную деятельность на посту президента страны.

Анатолий Чубайс рассказал Владимиру Путину о рекордной прибыли «Роснано». Глава госкорпорации отметил, что по итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Чубайс отметил, что это самая высокая прибыль за историю «Роснано», и что госкорпорация готова к выплате дивидендов государству. По его словам, в качестве дивидендов в бюджет уйдет около 550 миллионов рублей.

Директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин рассказал НСН, о чем умолчал Чубайс.

«Если что-то приносило убытки, а потом вдруг резко начало приносить прибыль – это успех. Вопрос – чем он вызван? В предыдущие годы доходы росли, и прибыль возникала в тех случаях, когда происходило обесценивание рубля. Значительная часть активов "Роснано" вложена не в высокотехнологичные проекты, а в, вероятно, не менее высокотехнологичные валютные депозиты. И когда рубль обесценивается, у "Роснано" образуется бухгалтерская прибыль в рублях. Я думаю, что Чубайс тактично умолчал о главном результате своей деятельности – о сокращении в 2,6 раза стоимости активов "Роснано" благодаря его усилиям. Чубайс занимается уничтожением плодов труда людей. И в этом отношении он, безусловно, очень успешен. И на посту главного приватизатора, и на посту министра финансов, и на посту главы администрации, и главного на посту по политическим интригам, и на посту разрушителя российской энергетики, и сейчас на посту главного могильщика российских высоких технологий», - добавил он.

Собеседник НСН предположил, что Чубайс может претендовать на пост президента России после Путина. Но ничего хорошего для России, по его словам, это не принесет.

«Компания будет сосать деньги из государства и прекрасно себя чувствовать, пока Чубайс будет обладать значимым политическим влиянием, по крайней мере, до конца президентства Путина. Может быть, и после. Если либералам удастся завершить переворот, который был начат пенсионной реформой, и свергнуть Путина, то тогда Чубайс, может быть, станет президентом РФ. Я не могу вообразить себе Кудрина в качестве президента России, потому что это слишком смешно. А вот Чубайс в роли президента России – это, хоть и страшно, но очень понятно. Это человек, который может занять эту должность. Но в этом случае режим Пол Пота и Демократической Кампучии в Камбоджи, который уничтожил треть населения страны – от четверти до 38 процентов по разным оценкам, - будет восприниматься как крайне гуманистический и крайне демократичный режим. Это моя гипотеза», - заключил он.

Ранее сообщалось о развернувшейся в соцсетях полемике между главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Поводом для неё стало высказывание бывшего главного энергетика страны, в котором он упомянул, что «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова напомнила, что время, когда Чубайс возглавлял экономические реформы, было одним из самых трудных для экономики.



