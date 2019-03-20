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Экономика

Чубайса назвали вероятным преемником Путина

20 Марта 2019 в 13:05
Чубайса назвали вероятным преемником Путина

Директор Института проблем глобализации в эфире НСН предположил, что нынешний глава «Роснано» способен продолжать свою убыточную деятельность на посту президента страны.

Анатолий Чубайс рассказал Владимиру Путину о рекордной прибыли «Роснано». Глава госкорпорации отметил, что по итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Чубайс отметил, что это самая высокая прибыль за историю «Роснано», и что госкорпорация готова к выплате дивидендов государству. По его словам, в качестве дивидендов в бюджет уйдет около 550 миллионов рублей.

Директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин рассказал НСН, о чем умолчал Чубайс.

«Если что-то приносило убытки, а потом вдруг резко начало приносить прибыль – это успех. Вопрос – чем он вызван? В предыдущие годы доходы росли, и прибыль возникала в тех случаях, когда происходило обесценивание рубля. Значительная часть активов "Роснано" вложена не в высокотехнологичные проекты, а в, вероятно, не менее высокотехнологичные валютные депозиты. И когда рубль обесценивается, у "Роснано" образуется бухгалтерская прибыль в рублях. Я думаю, что Чубайс тактично умолчал о главном результате своей деятельности – о сокращении в 2,6 раза стоимости активов "Роснано" благодаря его усилиям. Чубайс занимается уничтожением плодов труда людей. И в этом отношении он, безусловно, очень успешен. И на посту главного приватизатора, и на посту министра финансов, и на посту главы администрации, и главного на посту по политическим интригам, и на посту разрушителя российской энергетики, и сейчас на посту главного могильщика российских высоких технологий», - добавил он.

Собеседник НСН предположил, что Чубайс может претендовать на пост президента России после Путина. Но ничего хорошего для России, по его словам, это не принесет.

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«Компания будет сосать деньги из государства и прекрасно себя чувствовать, пока Чубайс будет обладать значимым политическим влиянием, по крайней мере, до конца президентства Путина. Может быть, и после. Если либералам удастся завершить переворот, который был начат пенсионной реформой, и свергнуть Путина, то тогда Чубайс, может быть, станет президентом РФ. Я не могу вообразить себе Кудрина в качестве президента России, потому что это слишком смешно. А вот Чубайс в роли президента России – это, хоть и страшно, но очень понятно. Это человек, который может занять эту должность. Но в этом случае режим Пол Пота и Демократической Кампучии в Камбоджи, который уничтожил треть населения страны – от четверти до 38 процентов по разным оценкам, - будет восприниматься как крайне гуманистический и крайне демократичный режим. Это моя гипотеза», - заключил он.

Ранее сообщалось о развернувшейся в соцсетях полемике между главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Поводом для неё стало высказывание бывшего главного энергетика страны, в котором он упомянул, что «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова напомнила, что время, когда Чубайс возглавлял экономические реформы, было одним из самых трудных для экономики.


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