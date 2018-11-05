«Что за звери!» Шнуров написал стих про изнасилование в Уфе

Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров написал матерный стих про историю с изнасилованием 23-летней дознавательницы отдела полиции в Уфе. Текст музыкант опубликовал на своей страничке в Instargam.

Шнурова эта история откровенно возмутила. Он признался, что «не верит своим глазам», а совершивших преступление полицейских назвал «зверями».

Инцидент, напомним, произошел в ночь с 29 на 30 октября. 23-летняя сотрудница уфимской полиции была изнасилована тремя коллегами, в том числе непосредственным начальником. Подозреваемыми по делу являются 51-летний бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний экс-глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, а также 34-летний бывший руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, пишут «Известия».

Девушка утверждает, что над ней издевались всю ночь. Этот факт подтвердила экспертиза. Все трое были оперативно уволены из органов и арестованы. Как заявил в эфире НСН председатель московской коллегии адвокатов Георгий Тер-Акопов, насильникам грозит до 10 лет на спецзоне для сотрудников органов.