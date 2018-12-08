Число задержанных демонстрантов во Франции выросло до 580

На субботней акции протеста во Франции полиция и жандармерия задержала 580 человек. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее сообщалось о 480 задержанных.

Отмечается, что 361 участник демонстрации «желтых жилетов» был отправлен под стражу, остальные ограничились установкой личности в полицейских участках.

В настоящее время на станциях и дорогах Парижа полицейские обыскивают людей, их сумки и машины. Изымаются все предметы, которые могут быть использованы в ходе массовых акций протеста – камни, брусчатка, рогатки, молотки и прочее, передает телеканал BFMTV.

Ранее власти Франции высказали опасение, что протесты «желтых жилетов» могут привести к государственному перевороту. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН развеял опасения французских властей и рассказал, какие сценарии развития событий ожидают Пятую республику, если к протестам присоединятся более радикально настроенные активисты.