Число невыездных должников выросло до шести миллионов россиян

Число россиян, которым временно закрыт выезд из страны из-за долгов, выросло на 62 процента до шести миллионов. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на круглом столе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

По словам директора ФССП, граждане России избавились от задолженностей в размере почти пяти миллиардов рублей. Благодаря ограничению на право водить машину нарушители выплатили более 2 миллиардов рублей долгов.

Кроме того, подчеркнул Аристов, в общей сложности за 9 месяцев текущего года приставы взыскали на 18 миллиардов рублей больше долгов, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов заявил о неэффективности традиционных почтовых уведомлений россиян о задолженностях. В этой связи было принято решение перейти на новые способы оповещения уже начиная с 2020 года, в том числе с помощью SMS. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН заявил, что для эффективности работы уведомлений, SMS должны оповещать не только о задолженностях, но вообще о любых действия службы судебных приставов.