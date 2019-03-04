Чиновник назвал жителей хрущёвок «скотобазой»

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Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков применил по отношению к жителям хрущёвок достаточно нелестный эпитет. Как пишет Ura.ru, он назвал их «скотобазой». По словам Жаркова, люди, живущие в типовых пятиэтажных домах, быстро испортят новое жилье, которое получат в рамках программы реновации в Москве. С таким заявлением он выступил на своей странице в Facebook.

Разумеется, что такая реплика начальника отдела по реализации интеллектуальной собственности организации не могла не остаться без внимания пользователей социальных сетей. Она вызвала шквал негативных эмоций и критики. Однако Жарков не посчитал нужным извиниться за свои слова, а начал в ответ оскорблять собеседников, применяя достаточно унизительные эпитеты.

Кстати, скандальное заявление Жаркова уже прокомментировал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Как отмечает РЕН ТВ, он назвал его слова глупостью и предположил, что мужчина мог быть пьян.

Между тем, в конце февраля в Керчи во время выездного совещания главы Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что дает заместителю главы администрации Керчи Евгению Адаменко две недели, чтобы научиться разговаривать с гражданами. При получении новых жалоб от жителей, Аксенов пригрозил хамовитому чиновнику увольнением, сообщает Керчь.ФМ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал главу Крыма и заявил, что чиновнику, не умеющему общаться с гражданами, не место в администрации Керчи.