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Череп мамонта с кладом внутри обнаружен в Подмосковье

21 Ноября 2018 в 11:46
Череп мамонта с кладом внутри обнаружен в Подмосковье
ФОТО: mk.mosreg.ru

Археологи совершили уникальную находку на Зарайской стоянке – она является памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на информацию Министерства культуры Московской области. Учёным удалось обнаружить череп мамонта с кладом внутри – он представляет собой кремневые изделия и заготовки для орудий.

Следом учёные натолкнулись на жилище первобытного человека.

Между тем, RT напоминает, что в текущем году вовремя раскопок специалисты обнаружили крупные кости мамонта, а также бивни. А сама Зарайская стоянка была найдена двумя голами ранее в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» в Московской области.

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