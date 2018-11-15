Чемпион мира впал в кому после автомобильной аварии

Врачи борются за жизнь действующего чемпиона мира по армспорту Олега Жоха, госпитализированного 14 ноября после ДТП, передает 2000.ua.

Жох в коме: у него сломана левая рука, гематома на голове, сильный ушиб легких.

В полиции уточнили, что автомобилем управлял не Олег Жох, а его 50-летний отец. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем DAF.

Ранее НСН сообщала, что в Ровенской области Украины между селами Гаи-Левятинские и Крупец на автодороге «Киев-Чоп» произошла авария, в которой погиб 26-летний известный украинский спортсмен Андрей Пушкарь.