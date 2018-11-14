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В ДТП погиб чемпион мира

14 Ноября 2018 в 20:23
В ДТП погиб чемпион мира

В Ровенской области между селами Гаи-Левятинские и Крупец на автодороге «Киев-Чоп» произошла авария, в которой погиб 26-летний известный украинский спортсмен Андрей Пушкарь.

Атлет, сидевший за рулем автомобиля «Citroen», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области, передает ТСН.

Андрей Пушкарь - украинский спортсмен-армрестлер, тренер, заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Украины, Европы и мира.

 

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