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Челлендж историй успеха запущен в России

14 Ноября 2018 в 15:52
Челлендж историй успеха запущен в России

Запущен Всероссийский челлендж «Россия – страна возможностей». Это эстафета вдохновляющих историй успеха - о себе, своих друзьях и близких. Старт эстафете дали победители «Лидеров России» и студенческого кубка «Управляй!».

Одним из первых ее участников стал победитель конкурса «Лидеры России», директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, замминистра энергетики РФ Павлу Сорокину и замминистра экономического развития РФ Илье Торосову.

К эстафете сможет подключиться каждый желающий. Для этого нужно снять короткий видеоролик с рассказом о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям. Важно бросить вызов тем знакомым, которые чего-то добились своими личными усилиями.

Ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что начнет работать в радиоэфире в качестве ведущего, а также ежемесячно публиковать статьи в научном журнале. В эфире НСН он рассказал, что не собирается переквалифицироваться в журналиста, и прежде всего, останется историком и общественным деятелем.

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