Ройзман рассказал о подработке на радио и любви к истории

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В эфире НСН экс-глава Екатеринбурга сообщил о предложении Александра Венедиктова вести программу на радио о публиковаться в историческом журнале.

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман начнет работать в радиоэфире в качестве ведущего, а также ежемесячно публиковать статьи в научном журнале. В эфире НСН он рассказал, что не собирается переквалифицироваться в журналиста, и прежде всего, останется историком и общественным деятелем.



Отметим, Евгений Ройзман окончил исторический факультет Уральского государственного университета имени А.М. Горького по специальности по горнозаводскому Уралу и старообрядческой иконописи. Основал первый в России частный музей иконы «Невьянская икона», является автором нескольких книг и альбомов по иконописи. Общественную организацию - фонд «Город без наркотиков» Ройзман создал в 1999 году.

«Я не журналист, я - историк. Мне [Александр] Венедиктов, зная, что я полгода безработный, предложил писать материалы в журнал “Дилетант” по старообрядцам, невьянской иконе раз в месяц. Я сотрудничаю со многими научными изданиями, занимаюсь большую часть своей жизни. Для меня это абсолютно понятный формат. А вслед прозвучало предложение раз в неделю выходить в эфир [радиостанции “Эхо Москвы”] с “Особым мнением”. Вот на что я дал согласие. Я в радиоэфире последние 20 лет. Меня приглашают, мне есть о чем говорить, есть понимание ситуации. Но основная моя работа - это Фонд [“Город без наркотиков”], помощь хосписам, борьба с наркотиками. Я живу в Екатеринбурге, регулярно веду прием жителей, никуда не переезжаю. Это для меня просто уплотнение графика», - рассказалЕвгений Ройзман.

Напомним, с поста главы Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел в мае 2018 года в знак протеста против отмены прямых выборов мэра. Новым градоначальником стал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.