Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда в Египте

ФОТО: РИА Новости

Модный дом Chanel проведет показ последней коллекции дизайнера Карла Лагерфельда, который умер 19 февраля во Франции. Легендарному кутюрье было 85 лет, напоминает RT.

Между тем, на сайте модного дома отмечается, что показ коллекции Métiers d’art 2018/19 пройдет на фоне храма Дендур (Египет) – таким был замысел самого Лагерфельда. При этом время проведение дефиле не уточняется.

Напомним, причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. За месяц до своей кончины модельер впервые за 36 лет не вышел на поклон после представления коллекции. Вместо него гостей поприветствовала студийный директор марки Виржини Виар. Она объяснила отсутствие кутюрье тем, что он «очень устал».

Как отмечают Дни.ру, после смерти Лагерфельда не утихают споры о том, кому же достанется наследство модельера. Он никогда не был женат и не имел детей. Французские журналисты выдвигали версии о том, что многомиллионное состояние Лагерфельда может получить его любимая питомица. Бирманская кошка Шупетт живет в доме дизайнера с 2011 года. Сам Карл Лагерфельд признавался, что она является для него «самым близким существом». У Шупетт есть даже свой счет в банке. Также кошка ведет собственную страницу в Instagram.

Ранее в беседе с НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв предположил, что кошка Лагерфельда не будет сильно печалиться из-за его смерти.