Цеповяз назвал фотографии с и икрой фотошопом и пожаловался на инвалидность

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз назвал фотографии, на которых он ест крабов и икру в колонии строгого режима, подделкой.

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп», — сказал он. По словам Цеповяза, фальшивые снимки сделаны, чтобы скомпрометировать его.

Осужденный рассказал, что за четыре года нахождения за решеткой у него не было никаких привилегий. Кроме того, в видеообращении, которое было сделано во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области, Цеповяз рассказал, что является инвалидом второй или третьей группы из-за саркомы, сделавшей одну из рук короче на восемь сантиметров, передает «Интерфакс».

В 2013-м Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в банде Сергея Цапка, занимавшейся разбоем и убийствами в станице Кущевская Краснодарского края, сообщает RT. Позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН отметил, что фотографии Цеповяза с морскими деликатесами не только оскорбляют пострадавшую сторону, но и других заключенных.

