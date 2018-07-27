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Цены на жилье для дольщиков не изменятся при банковском сопровождении

27 Июля 2018 в 17:48
Цены на жилье для дольщиков не изменятся при банковском сопровождении
Фото: socratstroy.ru
Стоимость жилья существенно не изменится при новых условиях банковского сопровождения долевого строительства, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Напомним, с 1 июля вступил в силу закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья. Поправки кардинально меняют отношения застройщика, дольщиков и контролирующего органа, который оценивает то, как происходит строительство с привлечением средств граждан.

«Нас часто спрашивали, сколько стоит банковское сопровождение, и сколько будут стоить счета эскроу. Каждый расчетный счет в месяц обслуживания банковского сопровождения, например в Сбербанке, стоит 5 тысяч рублей. Я думаю, что это погрешность в стоимости квадратного метра квартиры», заявил Никита Стасишин в ходе Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

Сейчас 54 банка уполномочены Банком России и правительством осуществлять деятельность по банковскому сопровождению застройщиков. Представительства этих банков присутствуют во всех регионах России и практически во всех крупных городах.

Отметим, что Сбербанк уже запустил пилотные проекты по финансированию застройщиков путем счетов эскроу в Алтайском и Пермском краях, а также в Тюменской области и Республике Татарстан.

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