Цены на бензин не изменятся до июля

Цены на бензин в России заморожены до конца июня. К такому решению пришли правительство России и представители нефтяных компаний. Как сообщает Москва 24, из-за этого может снизиться объем поставок топлива на внутренний рынок России.

Уточняется, что главной причиной заморозки стал резкий рост цен на топливо в прошлом году. Однако, эксперты отмечают, что неизменность стоимости бензина может остаться неощутимой для автовладельцев. Поскольку цены на заправках растут, но только не так заметно.

Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН предложил бороться с некачественным топливом с помощью оборотных штрафов, чтобы АЗС экономически было нецелесообразно его продавать.