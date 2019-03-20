Центробанк назвал регион с самым большим числом банкоматов

Ценотробанк подсчитал количество банкоматов в разных российских регионах. Больше всего их оказалось в Московском регионе (Москва и Московская область) — 36,5 тысяч. На втором месте в рейтинге находится Санкт-Петербург (10,5 тыс.). В первую пятерку вошли также Краснодарский (6,9 тыс.) и Красноярский (6,8 тыс.) края и Тюменская область (6,4 тыс.), сообщает RT.

В самом конце списка ЦБ располагается Чукотка — там всего 61 банкомат.

Ране Центробанк спрогнозировал резкое подорожание продуктов питания в российских магазинах в период с конца марта до начала апреля. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН рассказал, какие именно продукту затронет подорожание.

