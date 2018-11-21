Центральную Россию накроет мощный снежный шторм из Сибири

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила «Российской газете».
Циклон придет с севера Сибири и будет продвигаться к Уралу, при этом затронув Москву, отмечает РЕН ТВ.
В Гидрометцентре добавили, что в Мурманской и Архангельской областях, ветер достигнет штормовых значений — более 20 метров в секунду.
В свою очередь, у берегов Камчатки ожидаются волны до девяти метров. Сообщается, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала НСН о первой гололедице в столичном регионе.