Центральную Россию накроет мощный снежный шторм из Сибири

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила «Российской газете».

Циклон придет с севера Сибири и будет продвигаться к Уралу, при этом затронув Москву, отмечает РЕН ТВ.

В Гидрометцентре добавили, что в Мурманской и Архангельской областях, ветер достигнет штормовых значений — более 20 метров в секунду.

В свою очередь, у берегов Камчатки ожидаются волны до девяти метров. Сообщается, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала НСН о первой гололедице в столичном регионе.