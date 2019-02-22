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Социолог: В Россию пришла «чума малодетности»

22 Февраля 2019 в 12:23
Социолог: В Россию пришла «чума малодетности»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в пресс-центре НСН заявил, что, несмотря на комплекс предпринимаемых мер, ситуация с демографией в России остаётся катастрофической:

«Последний всплеск роста населения у нас был ещё 2013-2015 годах. По данным Росстата, страна уже находится в состоянии вымирания. Несмотря на набор мер, которые были предложены президентом, ситуацию уже практически ничто не спасёт. Нужно сделать многодетную семью элитой общества. Были войны, мор, голод, когда люди не рожали. Сейчас же у нас «чума малодетности». И Россия тут лидер. К концу столетия нас будет половина», - отметил Юрий Крупнов.

Напомним, решение этих и других социальных и демографических проблем в своём послании к Федеральному собранию предложил Владимир Путин. В частности, в стране будет значительно увеличена численность семей, получающих социальные выплаты. У многодетных семей появятся дополнительные налоговые льготы. Кроме того, от налогов будут частично освобождены земельные участки многодетных семей, а семейная ипотека станет значительно доступнее – 6% на весь период погашения кредита.

 

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