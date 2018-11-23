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Цена на нефть WTI опустилась ниже $51

23 Ноября 2018 в 23:54
Цена на нефть WTI опустилась ниже $51

Цена барреля нефти сорта WTI в пятницу понизилась до $50,39 за баррель. Еще месяц назад цена барреля достигала $76, а сейчас оказалась на уровне октября 2017 года, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что падение ускорилось после того, как Саудовская Аравия в четверг дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд.

West Texas Intermediate (WTI) известная также как Texas light sweet — марка нефти, которая добывается в штате Техас (США), плотность в градусах API составляет 39,6°, плотность 827 кг/м³, содержание серы — 0,4—0,5%. В основном используется для производства бензина, поэтому на этот и сходные сорта нефти высокий спрос, в частности в США и Китае.

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