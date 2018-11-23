«Чёрная пятница» на нефтяном рынке

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Стоимость марки Brent упала более чем на 5%, ниже 60 долларов за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.

И снова «чёрная пятница», на сей раз на нефтяном рынке. Там случился обвал котировок. Падение ускорилось после того, как Саудовская Аравия в четверг дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд. Параллельно на нефтяные цены оказывают влияние растущие в течение двух месяцев подряд запасы нефти в США. Саудовская Аравия также заявила, что в декабре намерена несколько снизить производство, однако если участники ОПЕК+ не смогут достичь новой сделки по ограничению добычи нефти, аналитики ожидают перенасыщения рынка в 2019 году. Если 6 декабря на встрече экспортеров в рамках саммита ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны договорятся о хоть каком-то снижении добычи, цены, вероятно, скорректируются. Однако значительного сокращения добычи ожидать не приходится, - отмечают опрошенные «Газетой.ру» эксперты.



Нефтяные котировки повели себя вопреки прогнозам многих аналитиков, которые ожидали дальнейшего роста стоимости барреля, - заметил в эфире НСН экономист Василий Колташов. Для России же это очередное напоминание о необходимости отхода от модели сырьевой экономики.

«Цены были спекулятивными, и окончание этих спекуляций или какая-то коррекция означает для маленьких экономик то, что они смогут покупать сырье дешевле и вздохнуть немного, и не так страшно будут там девальвироваться национальные валюты. Ну, а для России это означает, конечно, что нужно усиливать политику несырьевого развития, когда и вывозиться больше должно товаров, и внутри страны потребляться больше. Но вот как они, эти товары российского производства будут внутри страны потребляться, если у людей денег нет, это вопрос», - отметил экономист.

И еще один вопрос, который многих мучает уже давно. Почему, как бы ни вели себя цены на мировом нефтяном рынке, топливо внутри России все равно дорожает? Цены на нефть падают уже второй месяц, а у нас, по данным Росстата, с начала года цены на дизель выросли на 14%, а бензин марки Аи-95 подорожал на 9,5%. Только за 19 дней ноября литр солярки подорожал на 2,5%. Один из экспертов – собеседников «Газеты.ру» предположил, что в цену бензина нефтяники на всякий случай закладывают, кроме акциза, другие растущие налоги, общую неуверенность в экономическом росте и вообще в стабильности экономики. А если они еще прочитают «Апокалипсис»?

Всеволод Нерознак