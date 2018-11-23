ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» и ПАО Банк «Первомайский». Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что «Русский ипотечный банк», который по данным на 1 ноября занимал 179-е место в банковской системе страны, был вовлечен в сомнительные транзитные операции. Также в проведении таких операций был «замечен» банк «Первомайский». Эта кредитная организация занимала 203-е место в банковской системе России.

Оба финансовых учреждения являлись участниками системы страхования вкладов, отмечает RT.