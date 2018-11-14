ЦБ оставил без лицензии московский «УМ-Банк»

Банке России отозвал лицензию у московского «УМ-Банка». По величине активов организация занимает 293-е место в банковской системе страны.

В сообщении регулятора говорится, что руководство банка осуществляло сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков финансовой организации, сообщает RT.

С 14 ноября остался без лицензии ЦБ еще один столичный банк – «Москва».

Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что инициатива передачи невостребованных банковских вкладов в доход государства может привести к пересмотру института частной собственности.