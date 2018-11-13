Забытые банковские вклады — для наследников или нечестных банкиров?

Передавать невостребованные банковские вклады в доход государства – такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Подобная инициатива может ждать номинальных держателей ценных бумаг и участников акционерных обществ, которые не получают дивиденды и никак себя не проявляют. По Конституции собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники. А подобного рода инициативы могут привести к пересмотру института частной собственности, - указал в эфире НСН исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

«Мягко говоря, здесь [затрагивается] право собственности, есть Гражданский кодекс. Если кто-то считает, что кто-то не востребовал по каким-то причинам, то, может быть, просто наследники не знают. Такого рода инициатива означает пересмотр института частной собственности и права физических лиц. Мне кажется, что не всё так просто и легко, поэтому я бы воздержался давать какие-то оценки тому, насколько это правомерно, нужно и насколько много невостребованных вкладов», - заключил Мехтиев.

А вот экономист Никита Кричевский видит в этой инициативе разумное зерно. Важно исчерпывающе точно определить, какие вклады попадают в категорию невостребованных, - заявил он в эфире НСН. И сообщил, о какой сумме идет речь.

«Единственное, что нужно законодательно утвердить, это чтобы речь шла об активах умерших, либо признанных таковыми, не оставивших после себя завещания. Гражданский кодекс обходит проблему невостребованных вкладов стороной. Общая сумма зависших вкладов немалая – порядка 300 млрд рублей. Кто наживается на этих невостребованных деньгах? Естественно, банкиры, кто же еще? Вы готовы дать финансистам еще одну дополнительную «копеечку»? Лично я – нет! Хотя кое-кто из депутатов, насколько я знаю, был бы не против. Вот и посмотрим, кто в российском доме хозяин», - отметил экономист.

Впрочем, как добавил сам автор инициативы, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инициативу ещё не обсуждали в профильных ведомствах. Сейчас, по его словам, рассматриваются разные варианты возможного использования этих средств. В их числе – передача в Агентство по страхованию вкладов для последующих выплат клиентам разорившихся банков, перечисление в региональные бюджеты, на благотворительные цели или просто направление в бюджет. Дискуссия пока идет на экспертном уровне, и доберется ли она до обсуждения в качестве инициативы законодательной, еще большой вопрос.

Всеволод Нерознак