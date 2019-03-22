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ЦБ нашёл подешевевшие продукты, несмотря на инфляцию

22 Марта 2019 в 19:17
ЦБ нашёл подешевевшие продукты, несмотря на инфляцию

Центробанк обнаружил признаки снижения рисков повышенного темпа роста цен на некоторые продовольственные товары. С таким несколько оптимистичным заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в феврале снизились цены на ряд продуктов питания, которые до этого вносили заметный вклад в ускорение продовольственной инфляции. Кроме того, в последние недели замедлился рост цен на зерно. Вместе с тем существенный вклад в инфляцию в феврале внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции.

В целом рост цен, по данным ЦБ, с начала года ускорился – на середину марта — до 5,3%. Как отмечает  РИА ФАН, Набиуллина пообещала, что пик годовой инфляции в стране будет пройден в марте-апреле. Ранее сегодня Центробанк объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН сравнил Центробанк с зондер-командой и обвинил его руководство в обескровливании российской экономики.

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