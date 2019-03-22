Центробанк сравнили с зондер-командой и обвинили в обескровливании экономики

Член экспертного совета «Деловой России» в эфире НСН объяснил, почему действия Центробанка вредят экономике.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Одновременно ЦБ понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 году с 5-5,5% до 4,7-5,2%. Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему действия Центробанка противоречат его заявлениям.

«Центробанк России, как и Минфин признает что инфляция ускорилась до 5,2%. По продовольствию до 6%. И тем, что он не стал снижать ключевую ставку, он также признает, что инфляционные ожидания населения гораздо выше. Население оценивает инфляцию минимум в 11%, в два раза выше официальной», - пояснил эксперт.

По его словам, на темпах обесценивания рубля сказываются действия властей. «Во всем они винят внешние шоки, санкции и прочее. Хотя мы понимаем, что на рост цен повлияли два фактора: мощная девальвация рубля, которая была в прошлом году. В итоге все импортные товары и услуги тоже выросли в цене на 15%-20%. Другой фактор – это, безусловно, повышение налогов. Только повышение НДС на два процентных пункта привело к удорожанию товаров в среднем на 5%-7%. Поэтому сейчас Центробанк делает хорошее лицо при плохой игре. Он такая зондер-команда, которая приходит и добивает тех, кого не успел угробить Минфин своим повышением налогов. И сохраняет повышенную процентную ставку, которая выше уровня инфляции минимум на два процентных пункта, тем самым продолжает усугублять кризис в экономике, в реальном секторе, поддерживая дефицит денег в экономике, высокую стоимость инвестиционных ресурсов. Роста в экономике никакого нет, а они пытаются еще что-то из нее откачать. ЦБ как сельский врач-коновал, который борется с анемией, малокровием – кровопусканием», - заключил экономист.

В начале февраля Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. С 2014 года ее размер по основным операциям ЦБ оставался на уровне 7,25%. Но в сентябре 2018 года финансовый регулятор поднял его на 25 базисных пункта. В декабре прошлого года ЦБ поднял ставку еще на 0,25%.