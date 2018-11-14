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Бывший соратник Януковича посоветовал Киеву захватить Москву

14 Ноября 2018 в 08:07
Бывший соратник Януковича посоветовал Киеву захватить Москву

Киев должен закончить блицкриг не в Донецке, а на Красной площади. Такое заявление сделал бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол в интервью телеканалу ZIK. Однако, по его словам, Украина пока к этому не готова.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он.

Так политик прокомментировал прошедшие в минувшее воскресенье выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

Черновол добавил, что в связи с невозможностью захватить Москву, Киев действует политико-дипломатическими методами, в том числе через санкции, отмечает Ura.ru.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН прокомментировал результаты выборов в республиках Донбасса.

 

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