Бывший соратник Януковича посоветовал Киеву захватить Москву

Киев должен закончить блицкриг не в Донецке, а на Красной площади. Такое заявление сделал бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол в интервью телеканалу ZIK. Однако, по его словам, Украина пока к этому не готова.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он.

Так политик прокомментировал прошедшие в минувшее воскресенье выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

Черновол добавил, что в связи с невозможностью захватить Москву, Киев действует политико-дипломатическими методами, в том числе через санкции, отмечает Ura.ru.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН прокомментировал результаты выборов в республиках Донбасса.