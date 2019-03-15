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Бывшая жена Грудинина боится его мандата

15 Марта 2019 в 18:41
Бывшая жена Грудинина боится его мандата

Экс-супруга гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина допустила, что будет добиваться ареста имущества бывшего мужа после получения им мандата депутата Госдумы. «В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства», - сказала Ирина Грудинина журналистам Интерфакса. По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

Ранее сообщалось, что руководство Компартии решило передать мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после ухода из жизни нобелевского лауреата Жореса Алферова, генеральному директору «Совхоза им. Ленина», бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Политолог Евгений Минченко видит в приходе Павла Грудинина в Госдуму вариант обновления Компартии и типажа ее лидера. В свою очередь глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН высказал предположение, что Грудинина ждет судьба статиста-заднескамеечника. Выбранная коммунистами кандидатура нового депутата будет направлена в Центризбирком, отмечает Ura.ru.

 

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