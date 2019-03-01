Британская полиция сообщила о продолжении расследования дела Скрипалей

Спустя год после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские стражи порядка сообщили, что продолжают расследование резонансного дела. На сайте Скотленд-Ярда отмечается, что все располагающие какой-либо о произошедшем могут поделится ей с правоохранителями – для того, чтобы в этом деле больше не оставалась пробелов. В частности, отмечается, что пока полиция не может объяснить местонахождения флакона, распылителя и коробки из-под духов в период между отравлением Скрипалей 4 марта и обнаружением их Чарли Роули 27 июня.

Как напоминают Дни.ру, Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, Москва, в свою очередь, отрицает свою причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Между тем, ранее сегодня стало известно, что туристы перестали посещать британский город Солсбери. Как рассказал РИА Новости, специалист городского туристического центра Стив Шарп, это связано именно с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, за которым последовал крупный международный скандал. Эксперты отмечают, что в 2017 году городок на юго-востоке графства Уилтшир мог похвалиться солидным турпотоком. Однако в 2018-ом году Солсбери посетили примерно на миллион человек меньше.

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с НСН заявил, что для него до сих пор остаётся непонятным, в чём кроется туристическая привлекательность этого маленького городка.