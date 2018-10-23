Британцы обнаружили недалеко от Болгарии древнее греческое судно

Греческое судно, которое пролежало на дне Чёрного моря свыше 2400 лет, нашли британские учёные. Корабль находится в 80 километрах от Болгарии на глубине более 2 километров. На судне во время ухода на дно могли находиться от 15 до 25 членов экипажа, сообщает The Times.

Судно было найдено при помощи управляемого подводного аппарата. Выяснилось, что мачта, скамьи для гребцов и рули не повреждены. Интересно, что корабль напоминает судно, изображённое на греческой вазе Siren Vase, которая хранится в британском музее.

Ранее стало известно об обнаружении в Египте трёх мумий в чёрном саркофаге. В свою очередь, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Светлана Малых в эфире НСН заявила, что чёрный цвет саркофага не является удивительным.