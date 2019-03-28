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Бренд «Децл» может появиться в России

28 Марта 2019 в 17:27
Бренд «Децл» может появиться в России

В России могут появиться товарные знаки «Децл» и Detsl aka le Truk. Соответствующую заявку подали в Роспатент представители ООО «Достояние». Уточняется, что это позволит продавать под названными брендами аудиозаписи и производить фильмы. Компания принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному. Последний также является руководителем SO/Era Music. Когда Децл был жив, она занималась составлением музыкального каталога музыканта, сообщает «ФедералПресс».

Ранее стало известно, что сын скончавшегося в начале февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Антоний получит наследство музыканта, только если докажет своё с ним родство. Об этом заявил адвокат отца Децла, продюсера Александра Толмацкого Сергей Жорин. До этого в сети была опубликована фотография свидетельства о рождении сына рэпера, где в графе «отец» стоит прочерк. Если это так, то он не имеет юридических прав на наследство, уточняет юрист.

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