Сын Децла может не получить наследства известного рэпера

Сын скончавшегося в начале февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Антоний получит наследство музыканта, только если докажет своё с ним родство. Об этом заявил адвокат отца Децла, продюсера Александра Толмацкого Сергей Жорин.



Напомним, ранее была опубликована фотография свидетельства о рождении Меркурия Антония Иоанна Кирилловича Киселёва, где в графе отец стоит прочерк.

По словам Жорина, в связи с этим сын рэпера не имеет юридических прав на наследство.

Как пишет Ura.ru , Александр Толмацкий назвал причину смерти своего сына. По его словам, рэпер имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию. Она привела к острой сердечной недостаточности, из-за которой внезапно скончался музыкант.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался от острой сердечной недостаточности, каких-либо телесных повреждений на теле музыканта не выявлено.

При этом, как отмечают «Дни.ру» , по результатам судебно-медицинской экспертизы в крови Децла не было обнаружено наркотических веществ.

Ранее в эфире НСН лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский признался, что скорбит о смерти Децла.