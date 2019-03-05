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Сын Децла может не получить наследства известного рэпера

5 Марта 2019 в 18:04
Сын Децла может не получить наследства известного рэпера

Сын скончавшегося в начале февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Антоний получит наследство музыканта, только если докажет своё с ним родство. Об этом заявил адвокат отца Децла, продюсера Александра Толмацкого Сергей Жорин.

Напомним, ранее была опубликована фотография свидетельства о рождении Меркурия Антония Иоанна Кирилловича Киселёва, где в графе отец стоит прочерк.

По словам Жорина, в связи с этим сын рэпера не имеет юридических прав на наследство.

Как пишет Ura.ru, Александр Толмацкий назвал причину смерти своего сына. По его словам, рэпер имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию. Она привела к острой сердечной недостаточности, из-за которой внезапно скончался музыкант.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался от острой сердечной недостаточности, каких-либо телесных повреждений на теле музыканта не выявлено.

При этом, как отмечают «Дни.ру», по результатам судебно-медицинской экспертизы в крови Децла не было обнаружено наркотических веществ.

Ранее в эфире НСН лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский признался, что скорбит о смерти Децла.

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