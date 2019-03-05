Сын Децла может не получить наследства известного рэпера

Сын скончавшегося в начале февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Антоний получит наследство музыканта, только если докажет своё с ним родство. Об этом заявил адвокат отца Децла, продюсера Александра Толмацкого Сергей Жорин.
Напомним, ранее была опубликована фотография свидетельства о рождении Меркурия Антония Иоанна Кирилловича Киселёва, где в графе отец стоит прочерк.
По словам Жорина, в связи с этим сын рэпера не имеет юридических прав на наследство.
Как пишет Ura.ru, Александр Толмацкий назвал причину смерти своего сына. По его словам, рэпер имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию. Она привела к острой сердечной недостаточности, из-за которой внезапно скончался музыкант.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался от острой сердечной недостаточности, каких-либо телесных повреждений на теле музыканта не выявлено.
При этом, как отмечают «Дни.ру», по результатам судебно-медицинской экспертизы в крови Децла не было обнаружено наркотических веществ.
Ранее в эфире НСН лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский признался, что скорбит о смерти Децла.