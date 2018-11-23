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Браудер попросил Канаду исключить Россию из Интерпола

23 Ноября 2018 в 07:58
Браудер попросил Канаду исключить Россию из Интерпола

Британский финансист и инициатор «списка Магнитского» Уильям Браудер потребовал исключить Россию из Интерпола. Как сообщает телеканал CBC, он планирует сделать это с помощью Канады.

Браудер, заочно приговоренный в России к 9 годам лишения свободы за налоговое мошенничество, обратился к канадским властям с просьбой «приложить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола», сообщает Ura.ru. Отмечается, что финансист хочет добиться этого по сценарию отстранения РФ от Олимпийских игр из-за допингового скандала.

По словам Браудера, российские запросы о его аресте нарушают устав организации, пишет РЕН ТВ. Финансист также утверждает, что Россия использовала членство в Интерполе для преследования сотен людей по всему миру, включая правозащитников и юристов.

Отметим, что  в уставе Международной организации уголовной полиции есть правило, позволяющее  организации приостанавливать членство стран, злоупотребляющих системой. Для рассмотрения вопроса достаточно, чтобы одна страна взяла на себя инициативу в этом вопросе.

Напомним, что ранее россиянин мог стать главой Интерпола, но на прошедших 21 ноября выборах победу одержал представитель Южной Кореи. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН посчитал итоги выборов политическим решением.

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