Brainstorm: Новый дуэт может родиться даже в поезде

Участники коллектива Brainstorm в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» рассказали не только о новых песнях, которые войдут в московский концерт коллектива 13 декабря, но и о тех, что уже были спеты в содружестве с российскими коллегами:

«У нас уже было несколько коллабораций с нашими друзьями из России. Это работы с группой Би-2, также с нами пел Евгений Гришковец, Марина Кравец. Что касается новых совместных работ, то пока мы их не планируем. Договорённости и песни могут случайно родиться в самолете. В поездах, может, с кем-то пересечёмся и что-то появится», - заявили участники группы Brainstorm.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН лидер Brainstorm Ренарс Кауперс рассказал о том, что концерт, который коллектив даст в столице 13 декабря, может стать самым грандиозным в рамках тура в поддержку альбома «Wonderful Day».