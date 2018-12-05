Brainstorm: Шоу в Москве обещает побить все рекорды тура в поддержку альбома «Wonderful Day»

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В преддверии грандиозного шоу в Москве, которое состоится 13 декабря в Крокус Сити Холл, коллектив Brainstorm рассказал о том, что музыканты готовят московской публике. Лидер команды Ренарс Кауперс в пресс-центре НСН заявил, что зрителей ждёт масса спецэффектов и сюрпризов:

«Латвийский тур – это рекорд за рекордом по количеству зрителей. Соединяя моменты, которые уже были, в том числе, и в Санкт-Петербурге, мы ведём всё к московскому концерту. Там будут и новые песни, и песни широко известные. Мы везём декорации и спецэффекты. И наши невозможные эмоции, которые мы дарим со сцены. Также на концерте в Москве будут и гости: это Би-2, наши хорошие друзья. Но на этом сюрпризы не закончатся», - отметил лидер Ренарс Кауперс.

Напомним,в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» продолжаетсяпресс-конференция латвийской группы Brainstorm. Она посвящена гастрольному туру коллектива, в который музыкантыотправились в поддержку их нового альбома «Wonderful Day».